У команд Даниэля Дюбуа и Фрэнка Санчеса есть время до 22 октября, чтобы договориться о бое, иначе начнутся промоутерские торги. Фрэнк Уоррен рассказал детали переговоров, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Интересно IBF наказала потенциального соперника Усика: почему Итауму выбросили из Топ-10 рейтинга супертяжей

Что сказал Уоррен о возвращении Дюбуа в ринг?

По словам промоутера, команды боксеров сядут за стол переговоров, анонсировал возвращение в ринг Дюбуа в следующем 2026 году. Даниэлю готовят большой поединок.

Также Уоррен добавил, что два поражения от Усика не ставят "крест" на карьере "Динамита".

Сейчас ему 28 лет, это детский возраст для супертяжеловеса. Посмотрите на его поражения. Я знаю о его бое с Джо Джойсом, который был противоречивым из-за травмы глаза и т.д., и Джо хорошо выступил. Два поражения от Усика – это не конец света, особенно для молодого боксера. Надо учиться, и он должен прогрессировать. Он должен показать всем, на что он способен. Вот что он должен сделать. Мы знаем, что он умеет бить. Он всегда участвует в захватывающих боях. Если подумать, то в его последних двух боях подряд на него смотрело больше людей, чем на любого другого бойца,

– сказал Уоррен.

Издание BoxingScene ранее сообщало, что победитель боя Дюбуа – Санчес станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, которым полноценно владеет Александр Усик.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис рассказывал, кто, по его мнению, станет чемпионом мира после Усика. Легенда бокса как раз делал ставку на Дюбуа. Его заявление цитировало издание BoxNation.

"Его время обязательно наступит. Усик – не вечен. Дюбуа все еще учится и все еще может сделать много замечательных вещей в боксе", – говорил Льюис.

Что известно о Даниэле Дюбуа?