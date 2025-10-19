У команд Даніеля Дюбуа та Френка Санчеса є час до 22 жовтня, аби домовитись про бій, інакше розпочнуться промоутерські торги. Френк Воррен розповів деталі перемовин, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Воррен про повернення Дюбуа у ринг?

За словами промоутера, команди боксерів зсядуть за стіл перемовин, анонсував повернення у ринг Дюбуа у наступному 2026 році. Даніелю готують великий поєдинок.

Також Воррен додав, що дві поразки від Усика не ставлять "хрест" на кар'єрі "Динаміта".

Зараз йому 28 років, це дитячий вік для надважковаговика. Подивіться на його поразки. Я знаю про його бій з Джо Джойсом, який був суперечливим через травму ока тощо, і Джо добре виступив. Дві поразки від Усика – це не кінець світу, особливо для молодого боксера. Треба вчитися, і він має прогресувати. Він має показати всім, на що він здатний. Ось що він має зробити. Ми знаємо, що він вміє бити. Він завжди бере участь у захоплюючих боях. Якщо подумати, то в його останніх двох боях поспіль на нього дивилося більше людей, ніж на будь-якого іншого бійця,

– сказав Воррен.

Видання BoxingScene раніше повідомляло, що переможець бою Дюбуа – Санчес стане обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF, яким повноцінно володіє Олександр Усик.

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс розповідав, хто, на його думку, стане чемпіоном світу після Усика. Легенда боксу якраз робив ставку на Дюбуа. Його заяву цитувало видання BoxNation.

"Його час обов'язково настане. Усик – не вічний. Дюбуа все ще вчиться та все ще може зробити багато чудових речей у боксі", – говорив Льюїс.

Що відомо про Даніеля Дюбуа?