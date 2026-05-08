Сергій Лапін, директор команди Усика, прокоментував можливість бою українця проти Бенавідеса. Про це повідомляє Pro Boxing Fans.

Усик – Бенавідес: чи відбудеться бій?

На думку Лапіна, це може бути цікавий бій, який приверне багато уваги вболівальників по всьому світу. Він підкреслив, що 29-річний Бенавідес – сильний та агресивний боєць. Також Лапін зверну увагу на те, що Давід боксує в іншій ваговій категорії, що має значення на професійному рівні.

У той самий час ми завжди відкриті для великих боїв, які мають сенс як з погляду конкуренції, і з комерційної точки зору. Це, безперечно, цікавий варіант для Олександра,

– сказав директор команди Усика.

Однак він наголосив, що увага об'єднаного чемпіона світу зосереджена на поєдинку проти Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня. Саме тому сторона Усика не обговорює інші бої та готова повернутися до цього питання, коли бій з Верховеном відбудеться.

"На цьому етапі його (Усика – 24 Канал) кар'єри кожен бій має бути правильним з погляду спадщини, виклику та загальної цінності. Тому справа не тільки в інтересі, він має бути повністю виправданим на всіх рівнях", – додав Лапін.

Чим відомий Бенавідес?

Американський боксер є чемпіоном WBA та WBO у важкій вазі та володарем титулу WBC у напівважкій вазі.

3 травня Давід дебютував у першій важкій вазі та нокаутував Гільберто Раміреса. Ця перемога дозволила Бенавідесу стати чемпіоном світу вже у третій ваговій категорії.

За даними статистичного порталу BoxRec, на рахунку американця 32 перемоги на професійному рингу та жодної поразки. Частка його дострокових звитяг складає аж 81,25%.

Що перешкоджає бою?

Наразі 39-річний Усик утримує відразу три титули чемпіона світу – WBC, WBA та IBF. На перший пояс українця є офіційний претендент Агіт Кабаєл, проти якого Олександр зобов'язаний провести бій.

Якщо Усик відмовиться від зустрічі з Кабаєлом, наприклад, щоб зустрітися з Бенавідесом, то може втратити титул WBC. Саме на це звернув увагу Френк Воррен, промоутер Кабаєла.

У коментарі Fight Hub TV він заявив, що Усику доведеться зробити пояс вакантним, якщо він вирішить битися з американцем.

Якщо Усик хоче битися з ним чи з кимось іншим, йому доведеться звільнити пояси. Ось так просто. Хлопці боролися за право бути претендентами номер один на титули. Я маю величезну повагу до Усика. Тож він або буде битися з ними, або ні. А якщо ні, то той, претендент номер один буде битися з номером два за пояс,

– сказав Воррен.

Чому хочуть організувати бій Усик – Бенавідес?

Усик і Бенавідес перебувають у топ-10 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring. Їх потенційна зустріч – це бій двох найсильніших боксерів на планеті.

Відомий журналіст та експерт з боксу Майк Коппінджер заявив, що це протистояння може стати одним з найбільших комерційних у надважкій вазі за останні 30 років. Ба більше, за його інформацією, зустріч бійців хочуть організувати у 2027 році.

Ексчемпіон світу Рой Джонс-молодший в інтерв'ю ALL THE SMOKE FIGHT підтримав думку Коппінджера. Він рекомендує Бенавідесу прийняти поєдинок з українцем, адже навіть поразка не матиме негативного впливу на його кар'єру.

"Це один із найбільших боїв цього десятиліття просто зараз. Бери його, поки він гарячий, не грайся з ними і не давай їм гратися з тобою. Підіймайся і бийся з Усиком, поки це актуально, поки це має сенс. Ти завжди можеш повернутися назад і побитися з Опетаєю, якщо захочеш: якщо ти програєш Усику, бій з Опетаєю все ще буде. Якщо ти програєш Опетаї, бій з Усиком зникне", – заявив він.

Ситуація щодо протистояння Усика й Бенавідеса може прояснитися після того, як українець проведе бій з Верховеном. Нагадаємо, що поєдинок, на кону якого буде пояс WBC, відбудеться у Гізі.