Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик в інтерв'ю для sport-express.ua висловив свої думки щодо повернення Василя Ломаченка на ринг. Також він оцінив потенційних суперників українця та припустив, чи може Ломаченко стати абсолютом.

Як Гвоздик оцінив можливих суперників Ломаченка?

Гвоздик розповів, що бій із Наваретте – це саме те, що потрібно Ломаченку для повернення на ринг. Мексиканський боксер не стане проблемою для українця, навіть якщо той продемонструє половину своєї найкращої форми.

Щодо бою з Джервонтою Девісом, то буде цікаво подивитись цей бій. У ньому багато що буде залежати від кондицій боксерів. Обидва мали тривалу паузу. Усе залежить від їхньої мотивації. У тому числі й грошової, бо чомусь прийнято критикувати повернення вікових боксерів на ринг через гроші,

– зазначив український боксер.

Він продовжив, що це аж ніяк не принижує боксерів. Навпаки такі круті хлопці мають право отримувати найвищі гонорари. Ломаченко – зірка, тож, його повернення на ринг треба безумовно вітати, а не зважати на фінансову складову.

Чи може Ломаченко стати абсолютним чемпіоном світу в своїй нинішній формі?

За словами Гвоздика, форма Ломаченка залежить тільки від того, що він робив під час паузи. Якщо він просто жив, їв, отримував задоволення, то йому буде важко. Якщо ж він підтримував себе у формі, то дуже швидко повернеться.

"Він може стати чемпіоном, але не знаю, чи здатен стати абсолютом. Усе залежить від його самопочуття та його бажання та мотивація це зробити. Останнє, що я пам'ятаю з його слів, це те, що його драйв і жага до боксу вже вичерпались", – наголосив українець.

Він додав, що зараз важко зрозуміти, що в Ломаченка в голові. Якщо він повертається на ринг на 2 – 3 поєдинки, то це одна історія. Якщо ж планує затриматись на кілька років, то це зовсім інша історія та зовсім інша підготовка до боїв.

Останні новини про Ломаченка: коротко

Можливе повернення Ломаченка в бокс уже прокоментував британський журналіст Аде Оладіпо. За його словами, українця переконала "вантажівка грошей".

Після завершення кар'єри Ломаченко втратив свої титули у боксі. За один із них уже призначили бій.

Батько боксера зі США Білл Хейні пригадав бій сина з Ломаченком. Його він оцінює як легший у порівнянні з тим, що він уже провів.