Після бою Верховен поділився своїми враженнями від потужності ударів абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Про це він розповів в інтерв'ю TalkSport.

Як Верховен оцінив удари Усика?

Він відзначив високий бійцівський інтелект українця, проте заявив, що в його кар'єрі були суперники із значно потужнішим ударом.

Він дуже технічний та розумний боєць, і в нього хороша сила удару. Нічого божевільного, але Усик має удар. Втім, у нього не найсильніший удар, з яким я коли-небудь стикався,

– заявив кікбоксер.

За словами Верховена, найболючішого удару у його кар'єрі завдав його легендарний земляк Семмі Схілт, колишній нідерландський кікбоксер, каратист та боєць MMA. Ріко підкреслив, що Схілт був "великим хлопцем із великою силою" і бив набагато жорсткіше за українського чемпіона.

Як пройшла зустріч Верховена з Усиком?

Усик здобув перемогу над Верховен технічним нокаутом в 11-му раунді та успішно зберіг чемпіонські титули WBC, WBA, IBF і The Ring у надважкій вазі. Поєдинок відбувся в ніч на 24 травня в Гізі на тлі знаменитих пірамід.

Цей бій став одним із найскладніших і найнапруженіших у кар'єрі українця. Верховен, якого перед поєдинком вважали явним аутсайдером, здивував уболівальників агресивною та впевненою манерою ведення бою. До моменту зупинки зустрічі нідерландець мав перевагу на суддівських записках.

Однак у 11-му раунді сили почали залишати Верховена. Усик різко підвищив темп і точним прямим ударом відправив суперника в нокдаун. Хоча нідерландець зумів підвестися, після поновлення поєдинку українець негайно перейшов у вирішальний наступ. Притиснувши опонента до канатів, він завдав серію безперервних ударів, змусивши рефері достроково завершити бій за секунду до фінального гонга.