У соцмережі X Белью спрогнозував, що Верховена чекає доля усіх суперників 39-річного Усика. Британець впевнений, що кікбоксер викладиться на повну, що зробить бій цікавим.
Усик – Верховен: який прогноз на бій зробив Белью?
Однак, як стверджує Белью, інтрига в поєдинку триматиметься кілька хвилин, після чого Усик розгромить суперника. Британець назвав відсутність боксерського IQ головним недоліком Верховена.
Він вийде і викладеться на повну без жодних вагань та не проявить поваги, що зробить бій цікавим приблизно на 6 – 7 хвилин! Коли це мине, йому дадуть болючий урок! Він великий, сміливий і небезпечний, але не має боксерського IQ на цьому рівні! Це не спаринг,
– написав Белью.
Зверніть увагу. За даними BoxRec, Усик і Белью провели бій у 2018 році. Тоді українець брутального нокаутував суперника.
Усик – Верховен: що відомо про поєдинок?
- У п'ятницю, 27 лютого, офіційно оголосили, що бій Усика та Верховена відбудеться у Гізі (Єгипет). Це буде перший поєдинок українця у 2026 році після того, як торік він нокаутував Даніеля Дюбуа. Всього на рахунку непереможного Усика 24 перемоги.
- Для Верховена це буде тільки другий поєдинок у боксі. Досі єдиний бій за правилами боксу нідерландець провів у 2014 році, коли нокаутував у першому раунді Яноша Фінферу з Угорщини.
- Водночас Ріко має вражаючий рекорд у кікбоксингу – 66 перемог та 10 поразок, при цьому 21 бій він завершив нокаутом. Він 12 років був чемпіоном світу, що схоже на домінування братів Кличків у боксі.
- Зустріч Усика та Верховена викликала різні реакції у боксерській спільноті. Низка експертів розкритикували ідею поєдинку через те, що Верховен тільки в другому бою у боксі отримав шанс стати чемпіоном світу.
- Однак на кону бою, швидше за все, не буде жодного чемпіонського титулу, якими володіє Усик. Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив, що організація створить для переможця церемоніальний пояс з елементами єгипетських пірамід.