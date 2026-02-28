Титулований чемпіон світу з муай-тай Ліам Гаррісон в інтерв'ю SkySports оцінив шанси Верховена. Він пожартував, що єдиний шанс нідерландця на перемогу – це завдати удару ногою по нозі Усика, що заборонено правилами боксу, відповідно до яких пройде бій.

Усик проти Верховена: хто переможе?

Говорячи серйозно, Гаррісон заявив, що ніхто не поб'є Усика в боксі, адже українець найкращий у світі.

Якщо йому не змогли завдати шкоди Ф'юрі й Джошуа, тоді, боюся, ніхто не в змозі зробити це. Так що Ріко знадобляться удари ногами, щоб здобути перемогу,

– сказав експерт.

При цьому Гаррісон задоволений вибором опонента та вважає, що Верховен заслужив грошовий бій.

"Вони обидва найвидатніші бійці свого покоління. Вони заслуговують цих грошей. Заслуговують цього шансу показати всім свою майстерність", – додав він.

Що відомо про бій Усика та Верховена?