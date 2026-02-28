Титулований чемпіон світу з муай-тай Ліам Гаррісон в інтерв'ю SkySports оцінив шанси Верховена. Він пожартував, що єдиний шанс нідерландця на перемогу – це завдати удару ногою по нозі Усика, що заборонено правилами боксу, відповідно до яких пройде бій.
Усик проти Верховена: хто переможе?
Говорячи серйозно, Гаррісон заявив, що ніхто не поб'є Усика в боксі, адже українець найкращий у світі.
Якщо йому не змогли завдати шкоди Ф'юрі й Джошуа, тоді, боюся, ніхто не в змозі зробити це. Так що Ріко знадобляться удари ногами, щоб здобути перемогу,
– сказав експерт.
При цьому Гаррісон задоволений вибором опонента та вважає, що Верховен заслужив грошовий бій.
"Вони обидва найвидатніші бійці свого покоління. Вони заслуговують цих грошей. Заслуговують цього шансу показати всім свою майстерність", – додав він.
Що відомо про бій Усика та Верховена?
- У п'ятницю, 27 лютого, було офіційно оприлюднено деталі поєдинку між Усиком та Верховеном. Зустріч, яку санкціонована WBC, відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет) за правилами боксу.
- На кону буде чемпіонський титул WBC, який Усик у 2024 році виграв у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.
- Якщо Верховен виграє бій, то стане чемпіоном світу вже в другому поєдинку на профі-рингу, що буде новим рекордом. Досі свій єдиний бій за правилами боксу Ріко провів у 2014 році та переміг Яноша Фінферу.
- Окрім того, нідерландець провів один поєдинок за правилами MMA, але відмовився від контракту з UFC, щоб зустрітися з Усиком.
- Головний рекорд Верховена у кікбоксингу – він 12 років утримував престижний титул чемпіона Glory у надважкій вазі й добровільного його залишив. Як йдеться на сайті Glory, його рекорд у кікбоксингу складає 66 перемог і 10 поразок.
- Щодо Усика, то попередній бій він провів у липні 2025 року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Непереможний українець планував поєдинок з Деонтеєм Вайлдером, проте американець обрав бій проти Дерека Чісори.