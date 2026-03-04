У період з квітня до травня відбудуться чотири топ-протистояння. За якими боями варто стежити – розповідає 24 Канал.

Чісора – Вайлдер

4 квітня у Лондоні відбудеться поєдинок між Дереком Чісорою і колишнім чемпіоном світу WBC Деонтеєм Вайлдером. Для британського спортсмена, за даними BoxRec, це буде ювілейний 50-й бій на профі-рингу.

Чісора буквально з-під носа Усика "вкрав" бій проти Вайлдера, якому українець кинув виклик наприкінці 2025 року. Об'єднаний чемпіон світу з України прагнув зустрічі з "Бронзовим бомбардувальником", щоб додати його до свого послужного списку поряд з Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі.



Вайлдер і Чісора / Фото Getty Images

Від результату цього бою залежить, чи відбудеться поєдинок Усика та Вайлдера у майбутньому. Американцю, найкращі часи в боксі якого далеко позаду обов'язково потрібно здобувати перемогу, щоб мати шанси на зустріч з українцем.

Ф'юрі – Махмудов

11 квітня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" на ринг повернеться Тайсон Ф'юрі, який у 2024 році завершив кар'єру після двох поразок Усику. Дворазовий чемпіон світу обрав у суперники росіянина Арсланбека Махмудова, який має стати розігрівом для британця перед більш серйозним викликом.



Махудов – Ф'юрі / Колаж 24 Каналу

У планах "Циганського короля" після Махмудова відразу кілька боїв. Так, Тайсон прагне взяти реванш в Усика, але не відкидає можливість поєдинку проти володаря титулу WBO Фабіо Вордлі, щоб втретє стати чемпіоном світу. Окрім того, Ф'юрі зацікавлений у поєдинку з Ентоні Джошуа.

Дюбуа – Вордлі

У Манчестері 9 травня відбудеться битва двох британських надважковаговиків – Фабіо Вордлі й Даніеля Дюбуа. Це буде перший захист титулу WBO для Вордлі, який отримав пояс після того, як Усик зробив його вакантним у листопаді 2025 року.



Вордлі та Дюбуа / Колаж 24 Каналу

Щодо Дюбуа, то британський "Динаміт" повертається на ринг вперше після поразки Усику у липні 2025 року. Даніель отримав шанс вдруге в кар'єрі стати чемпіоном світу після того, як програв українцю титул IBF.

Усик – Верховен

Справжньою сенсацією 2026 року стане зустріч у Гізі (Єгипет) об'єднаного чемпіона світу Усика та легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Спортсмени зустрінуться 23 травня у кросовер-поєдинку, щоб визначити сильнішого.



Усик – Верховен / Колаж 24 Каналу

На кону поєдинку буде титул чемпіона WBC, який належить українцю. Для нідерландця це всього лиш другий бій у боксі та перший з 2014 року. Утім, Верховен має сильний рекорд у кікбоксингу – за даними Glory, 12 років домінування як чемпіон світу, 66 перемог і тільки 10 поразок.