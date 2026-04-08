Махмудов натянуто улыбался, хотя и отшатнулся от Фьюри. Антуража добавляло то, что встреча боксеров состоялась на крыше арены их будущего противостояния, отметил транслятор боя Netflix.
Смотрите также Мало кто знает, что Тайсон Фьюри бывал в Донецке: что он там делал
Как состоялась дуэль взглядов Фьюри и Махмудова?
Как сообщил журнал Ring, Тайсон выглядел раскованно и как будто заигрывал с соперником. После того как послал в сторону россиянина воздушный поцелуй, Фьюри еще и достаточно тепло обнял Махмудова, которому такое поведение, казалось, не слишком понравилось.
Все это происходило в действительно неожиданном месте. Для фотосессии боксеров подняли на самую крышу стадиона "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", где в субботу и состоится их противостояние.
Фьюри и Махмудов стояли на самом краю накрытия у иконической статуи петуха – символа местного футбольного клуба. Выглядело даже немного жутковато, ведь высота была огромная.
Что известно о бое Фьюри – Махмудов?
- Это уже пятое возвращение британца на профи-ринг после заявлений о завершении карьеры. Последний раз он дрался в 2024-м дважды против Александра Усика.
- Фьюри признал, что поражение от россиянина должно поставить окончательную точку в его карьере.
- После Махмудова Фьюри хотел бы боксировать с Энтони Джошуа, в то время как чемпион Александр Усик выражал желание напоследок провести с "Цыганским королем" трилогию.