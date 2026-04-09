Очевидно, що Ф'юрі не міг розраховувати на суми, співставні з його заробітками від боїв проти Олександра Усика. Але навіть з набагато скромнішим чеком Тайсон випереджає суперника на порядок, пише GiveMeSport.
Скільки зароблять Ф'юрі і Махмудов за бій?
Невідомо, які домовленості мають боксери із транслятором, яким цього разу виступить платформа Netflix. Оскільки поєдинок не буде використовувати систему pay-per-view, а для перегляду буде достатньо звичайної підписки, бонуси за кількість глядачів можуть і не передбачатися.
Натомість журналісти дізналися суми гарантованих гонорарів, які Ф'юрі та Махмудов отримають незалежно від результату бою.
Британцеві заплатять 25 мільйонів доларів – це у чотири рази менше, ніж він отримав за другий бій з Олександром Усиком.
Росіянин отримає лише від 1,5 до 3 мільйонів в американській валюті. Попри величезну різницю у сумах, Махмудов цілком може відчувати себе вже переможцем. Адже після попереднього поєдинку з Девідом Алленом він збагатився на смішні 350 тисяч доларів.
Що ще потрібно знати про бій Ф'юрі – Махмудов?
- За даними BoxRec, це буде 24-ий вихід в ринг 36-річного Махмудова. У нього 21 перемога і 2 поразки, обидві нокаутами.
- Тайсон провів у профі 36 дуелей, вигравши у всіх, крім Олександра Усика. Українець двічі долав "Циганського короля" рішенням суддів.
- Напередодні боксери провели дуель поглядів на даху арени "Тоттенгем Хотспур Стедіум", де 11 квітня близько 23:45 за київським часом зійдуться у поєдинку.
- Ф'юрі стверджує, що поразка проти Махмудова стане крапкою у його кар'єрі.