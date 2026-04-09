Очевидно, що Ф'юрі не міг розраховувати на суми, співставні з його заробітками від боїв проти Олександра Усика. Але навіть з набагато скромнішим чеком Тайсон випереджає суперника на порядок, пише GiveMeSport.

Дивіться також Мало хто знає, що Тайсон Ф'юрі бував у Донецьку: що він там робив

Скільки зароблять Ф'юрі і Махмудов за бій?

Невідомо, які домовленості мають боксери із транслятором, яким цього разу виступить платформа Netflix. Оскільки поєдинок не буде використовувати систему pay-per-view, а для перегляду буде достатньо звичайної підписки, бонуси за кількість глядачів можуть і не передбачатися.

Натомість журналісти дізналися суми гарантованих гонорарів, які Ф'юрі та Махмудов отримають незалежно від результату бою.

Британцеві заплатять 25 мільйонів доларів – це у чотири рази менше, ніж він отримав за другий бій з Олександром Усиком.

Росіянин отримає лише від 1,5 до 3 мільйонів в американській валюті. Попри величезну різницю у сумах, Махмудов цілком може відчувати себе вже переможцем. Адже після попереднього поєдинку з Девідом Алленом він збагатився на смішні 350 тисяч доларів.

Що ще потрібно знати про бій Ф'юрі – Махмудов?