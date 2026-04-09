Очевидно, что Фьюри не мог рассчитывать на суммы, сопоставимые с его заработками от боев против Александра Усика. Но даже с гораздо более скромным чеком Тайсон опережает соперника на порядок, пишет GiveMeSport.
Сколько заработают Фьюри и Махмудов за бой?
Неизвестно, какие договоренности имеют боксеры с транслятором, которым на этот раз выступит платформа Netflix. Поскольку поединок не будет использовать систему pay-per-view, а для просмотра будет достаточно обычной подписки, бонусы за количество зрителей могут и не предусматриваться.
Зато журналисты узнали суммы гарантированных гонораров, которые Фьюри и Махмудов получат независимо от результата боя.
Британцу заплатят 25 миллионов долларов – это в четыре раза меньше, чем он получил за второй бой с Александром Усиком.
Россиянин получит лишь от 1,5 до 3 миллионов в американской валюте. Несмотря на огромную разницу в суммах, Махмудов вполне может чувствовать себя уже победителем. Ведь после предыдущего поединка с Дэвидом Алленом он обогатился на смешные 350 тысяч долларов.
Что еще нужно знать о бое Фьюри – Махмудов?
- По данным BoxRec, это будет 24-ый выход в ринг 36-летнего Махмудова. У него 21 победа и 2 поражения, оба нокаутами.
- Тайсон провел в профи 36 дуэлей, выиграв у всех, кроме Александра Усика. Украинец дважды долавливал "Цыганского короля" решением судей.
- Накануне боксеры провели дуэль взглядов на крыше арены "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", где 11 апреля около 23:45 по киевскому времени сойдутся в поединке.
- Фьюри утверждает, что поражение против Махмудова станет точкой в его карьере.