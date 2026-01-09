Тоні Белью виділив лише одного супертяжа, який міг би дати гідний бій Олександру Усику. Мова йде про Мозеса Ітауму, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Хто може завдати проблем Усику?

Колишній чемпіон світу запевнив, що він вірить лише у "Нового Майка Тайсона", але додав, що наразі не можна кидати Ітауму у ринг проти Усика. Все через те, що Мозес не готовий ще до такого великого протистояння, коли у його кар'єрі не було більш як шість раундів.

Єдиний бій, який може створити йому проблеми – і я знаю, що він ще не готовий – це Мозес Ітаума. Це єдиний боєць, у якого я вірю. Але не можна кидати його проти Усика, коли він ще не проходив далі шести раундів – це було б несправедливо до хлопця,

– заявив Белью.

Також Тоні похвалив роботу промоутера Ітауми, який пораться із веденням його кар'єри просто блискуче.

Що у світі боксу говорять про можливий бій Усик – Ітаума?

Останніми днями із новою силою почали обговорювати можливі шанси Ітауми у потенційному бою проти Усика. Свій прогноз на дане протистояння зробив досвідчений британець Дерек Чісора. Ветеран боксу заявив, що Олександр просто не залишить шансів та надій 21-річному британському боксеру.

"Усик просто розвіє навколо нього весь цей хайп. Усик його знищить", – цитує слова Чісори портал The Sun.

Додамо. Чісора добре знає, що говорить, адже вже отримував "на горіхи" від Усика. Було це 31 жовтня 2020 року, коли Олександр переміг за одноголосним рішенням суддів на лондонському "Вемблі": 117 – 112 та 115 – 113 (двічі).

Також на тему такого ймовірного двобою подискутував Леннокс Льюїс. Легенда боксу запевнив, що Ітаумі ще рано проводити такі поєдинки, адже він ще досі вчиться та проходить важливий етап становлення.

За його словами, поспіх у боксі не приводить до хорошого результату. На думку Леннокса, бій проти Усика може нашкодити кар'єрі Мозеса.

Цікаво, що Тайсон Ф'юрі переконаний, що Ітаума би зміг здолати будь-якого старого боксера, який навіть перебуває у топі.

"Моя думка – це думка людини, яка була там і виграла всі пояси. Бокс — це гра молодих. Він не чекає ні на кого. Мозес винесе всіх старих – Усика, Джошуа... Навіть того, хто забрав у мене пояси. Старому Усику не треба зв’язуватися з ним", – висловився британець у своєму профілі в інстаграмі.

Щоправда, раніше сам "Циганський король" відмовився битись з Ітаумою, додавши, що він не дурень, аби погоджуватись на такі поєдинки.

Що відомо про найближчі плани Усика та Ітауми?