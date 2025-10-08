Шеннон Бріггс назвав легенду боксу, який би здолав Олександра Усика. Про це пише 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Хто переміг би Усика?

Колишній чемпіон світу обрав боксера, який би переміг Олександра Усика у його найкращій формі. Шеннон Бріггс вважає, що праймовий Майк Тайсон міг би здолати праймового українського боксера.

Хто б зміг перемогти у бою між праймовими Майком Тайсоном та Олександром Усиком? Я думаю, що "Залізний Майк",

– сказав Бріггс.

Нагадаємо, що Майк Тайсон у наступному році проведе поєдинок. Американська легенда боксу зустрінеться з Флойдом Мейвезером.

