Богачук в интервью для Sport Express рассказал, как вообще на него эмоционально влиял сам факт подготовки к противостоянию с россиянином. Ранее боксер во флэшзоне сразу после поединка назвал каждый раунд боя войной.

Что рассказал о бое с Бутаевым Богачук?

Богачук отметил, что он имел большое психологическое давление. Он понимал всю ответственность перед собой и перед украинцами. На ринге была настоящая битва, а не мысли о бизнесе или сотрудничестве. Богачук понимал, что не имеет права проиграть.

Учитывая войну в стране, я должен был выиграть любой ценой. Когда я уже согласился на этот поединок, другого варианта, кроме победы, для меня не существовало. Эта огромная ответственность давила до самого финального гонга,

– отметил боксер.

Также Богачук ответил, были ли какие-то провокации с российской стороны. Украинец отметил, что еще перед боем расставил все точки над "і". Он объяснил, что никаких рукопожатий и братаний быть не может. Россияне восприняли это нормально.

Сколько за победу над россиянином заработал Богачук?

Богачук рассказал, что за бой был предусмотрен бонус в размере 50 тысяч долларов. И еще 50 тысяч долларов за победу. Поэтому, Богачук за вечер заработал 100 тысяч долларов.

"У них интересная контрактная система: за каждую победу гонорар растет", – отметил боксер.

По его словам, это также изрядно мотивирует побеждать. Финансово это сразу чувствуется. Есть перспектива роста, а не фиксированная сумма без изменений.

