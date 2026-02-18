На этот раз в интервью для DAZN боксер заявил, что не проиграл Усику ни в одном из боев. К слову, такое заявление он делает уже не впервые.
Смотрите также Не Джошуа и даже не Фьюри: в команде Усика назвали самого тяжелого соперника в карьере
Что думает Фьюри о боях с Усиком?
Фьюри отметил, что в глубине души считает себя победителем обоих противостояний с украинцем. Он знает, что он прав и ничего не может поделать с мыслями других. Британец заметил, что когда бьешься с другим мужчиной и понимаешь, что проиграл, то просто жмешь ему руку.
Он победил решением судей. Он победил, все справедливо. Я поцеловал его в голову, поздравил его. Но он знает, и я знаю, что он меня не побил. В конце концов, что есть, то есть. Он одержал победу решением судей - фантастически,
– отметил Фьюри.
Он добавил, что бесспорно Усик выиграл те бои, и поэтому в рекорде Тайсона Фьюри есть два грязных поражения. Впрочем британец похвастался, что это именно он привел Netflix в бокс, а не Усик. По его словам, Усика игнорируют, потому что он не может драться ни за какие деньги.
Каким будет возвращение Фьюри на ринг?
Фьюри вернется на ринг 11 апреля. В Лондоне он проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова. Для британца это первое противостояние после двух подряд поражений от Александра Усика. Впрочем, похоже, Фьюри грезит совсем другим поединком.
В частности, промоутер Фьюри Уоррен в эфире того же DAZN показал, что больше всего для своего подопечного хотел бы третьего боя против Усика. По его мнению, после поединка с россиянином британец будет готов ко всему, в том числе и к новому противостоянию с украинским чемпионом.
Что известно о возможном третьем бое Усика и Фьюри: коротко
- Уоррен подчеркнул, что после возвращения на ринг Фьюри больше всего нацелен на третий бой с Усиком. Хотя также он рассматривает и бой против обладателя титула WBO Уордли.
- Экс-боксер Макгиган считает, что Фьюри не стоит мечтать о третьем бое с Усиком. По его словам, ничего нового британец украинцу на ринге не предложит.
- Сам Фьюри заявил, что Усик будет умолять его о третьем бое. И британец уверен, что на этот раз он победит.