Фьюри сделал заявление во время пресс-конференции со своим следующим соперником россиянином Арсланбеком Махмудовым. Тайсон сказал, что не общался с Усиком, но уверен, что украинец будет умолять его о бое.

Смотрите также Во всем виноват Усик: Уайлдер впервые рассказал, почему не состоялся их бой

Что Фьюри сказал о бое с Усиком?

Британский боксер добавил, что все, кто дерутся против него, становятся очень богатыми.

Но я могу гарантировать вам, что в конце года он будет умолять меня о бое. Ведь "Цыганский Король" приносит много денег. Тот, кто дерется со мной, становится очень богатым,

– сказал Фьюри.

Кроме того, он считает, что в третьем поединке ему удастся одержать победу над Усиком.

Обратите внимание. Как говорится на сайте BoxRec, Усик и Фьюри провели два поединка в 2024 году. В обоих случаях украинец одержал убедительную победу решением судов.

Возвращение Фьюри

После неудач в боях с Усиком 37-летний британец объявил о завершении карьеры, но решил вернуться в начале 2026 года. В первом бою после возобновления карьеры Тайсон в Англии встретится в Англии с Махмудовым.

Возвращение Фьюри связывают с его планами стать трехкратным чемпионом мира, а также получить еще один реванш от Усика. Впрочем, украинец – это не единственный боксер, с которым может встретиться Тайсон.

Фрэнк Уоррен, промоутер боксера, заявил, что в команде британца также готовы рассмотреть поединок против чемпиона WBO Фабио Уордли.

Что говорят о реванше Усик – Фьюри?