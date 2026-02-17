Фьюри сделал заявление во время пресс-конференции со своим следующим соперником россиянином Арсланбеком Махмудовым. Тайсон сказал, что не общался с Усиком, но уверен, что украинец будет умолять его о бое.
Что Фьюри сказал о бое с Усиком?
Британский боксер добавил, что все, кто дерутся против него, становятся очень богатыми.
Но я могу гарантировать вам, что в конце года он будет умолять меня о бое. Ведь "Цыганский Король" приносит много денег. Тот, кто дерется со мной, становится очень богатым,
– сказал Фьюри.
Кроме того, он считает, что в третьем поединке ему удастся одержать победу над Усиком.
Обратите внимание. Как говорится на сайте BoxRec, Усик и Фьюри провели два поединка в 2024 году. В обоих случаях украинец одержал убедительную победу решением судов.
Возвращение Фьюри
После неудач в боях с Усиком 37-летний британец объявил о завершении карьеры, но решил вернуться в начале 2026 года. В первом бою после возобновления карьеры Тайсон в Англии встретится в Англии с Махмудовым.
Возвращение Фьюри связывают с его планами стать трехкратным чемпионом мира, а также получить еще один реванш от Усика. Впрочем, украинец – это не единственный боксер, с которым может встретиться Тайсон.
Фрэнк Уоррен, промоутер боксера, заявил, что в команде британца также готовы рассмотреть поединок против чемпиона WBO Фабио Уордли.
Что говорят о реванше Усик – Фьюри?
39-летний Усик, владеющий поясами WBC, WBA и IBF, заявлял, что готов к бою с Фьюри, если на кону будет статус абсолютного чемпиона мира.
Однако действующего чемпиона мира критикуют за отсутствие боев в 2026 году, а также вероятный поединок против Фьюри. От Усика требуют, чтобы он проводил обязательные защиты титулов или же оставил чемпионские пояса.
Также бывший чемпион мира в полулегком весе Барри Макгиган считает, что Тайсону не стоит снова драться с украинцем, ведь тот знает ответы на все его задачи.