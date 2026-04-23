У цьому матеріалі 24 Канал згадує тих боксерів, яким не вдалось на всі 100% реалізувати свій потенціал. У кожного з них склались свої причини, чому їхні кар'єри не склались.

Як один бій перевернув кар'єру Глазкова?

В'ячеслав Глазков був у кроці від того, щоб стати чемпіоном світу. Він мав хорошу кар'єру. На Олімпійських Іграх у Пекіні 2008 року він посів третє місце. Потому перейшов у професіонали, де виграв 22 з 22 перших поєдинків.

У 2016 році він мав провести 23 чемпіонський бій. Його суперником був американець Мартін. Однак уже на початку протистояння українець порвав хрестоподібну зв'язку коліна та програв через технічний нокаут. А потім він зазнав ще однієї травми меніска, завершив кар'єру й наразі працює далекобійником у США.

Якою була доля Митрофанова?

Боксер Дмитро Митрофанов від народження мав складну долю. Він втратив матір, коли йому було всього 2 місяці. Батько знайшов іншу родину, й не піклувався про хлопця. Ним опікувались бабуся та дідусь, які теж померли, коли він ще був дитиною, тож, Дмитро потрапив в інтернат.

Його спортивна кар'єра складалась добре. Він брав участь в Олімпійських Іграх 2016 року, але вилетів на ранній стадії. Потому в професіоналах провів 14 боїв, 13 з яких виграв, а 1 завершився внічию. Усе в його кар'єрі перевернула остання на сьогодні поразка британцю Ширазу.

Українець у бою за титул WBC Silver у середній вазі поступився в другому раунді через нокаут. До цього часу суперник уже 4 рази відправив Митрофанова в нокдаун. Після останнього рефері не дав продовжити бій і присудив Дмитрові поразку.

Як склалась доля боксерів із "золотої збірної України"?

Великі надії покладались на боксерів із "золотої збірної України", яка виступала на Олімпіаді в Лондоні. Там були Гвоздик, Ломаченко, Усик, чиї кар'єри склались добре, але не тільки вони. Наприклад, Павло Іщенко взагалі змінив громадянство на ізраїльське, а зараз є справжнім колаборантом, працюючи на Росію на окупованій частині Херсонщини.

Тарас Шелестюк перейшов у професіонали, але якоїсь великої слави не здобув. Зараз він мешкає в США. Євген Хитров не досягнув великих успіхів на професійному рингу. За наявною інформацією, зараз він тренує дітей у Кривому Розі.

