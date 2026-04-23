В этом материале 24 Канал вспоминает тех боксеров, которым не удалось на все 100% реализовать свой потенциал. У каждого из них сложились свои причины, почему их карьеры не сложились.

Как один бой перевернул карьеру Глазкова?

Вячеслав Глазков был в шаге от того, чтобы стать чемпионом мира. Он имел хорошую карьеру. На Олимпийских Играх в Пекине 2008 года он занял третье место. Затем перешел в профессионалы, где выиграл 22 из 22 первых поединков.

В 2016 году он должен был провести 23 чемпионский бой. Его соперником был американец Мартин. Однако уже в начале противостояния украинец порвал крестообразную связку колена и проиграл через технический нокаут. А потом он получил еще одну травму мениска, завершил карьеру и сейчас работает дальнобойщиком в США.

Какой была судьба Митрофанова?

Боксер Дмитрий Митрофанов от рождения имел сложную судьбу. Он потерял мать, когда ему было всего 2 месяца. Отец нашел другую семью, и не заботился о парне. Им занимались бабушка и дедушка, которые тоже умерли, когда он еще был ребенком, поэтому, Дмитрий попал в интернат.

Его спортивная карьера складывалась хорошо. Он участвовал в Олимпийских Играх 2016 года, но вылетел на ранней стадии. Затем в профессионалах провел 14 боев, 13 из которых выиграл, а 1 завершился вничью. Все в его карьере перевернуло последнее на сегодня поражение британцу Ширазу.

Украинец в бою за титул WBC Silver в среднем весе уступил во втором раунде через нокаут. К этому времени соперник уже 4 раза отправил Митрофанова в нокдаун. После последнего рефери не дал продолжить бой и присудил Дмитрию поражение.

Как сложилась судьба боксеров из "золотой сборной Украины"?

Большие надежды возлагались на боксеров из "золотой сборной Украины", которая выступала на Олимпиаде в Лондоне. Там были Гвоздик, Ломаченко, Усик, чьи карьеры сложились хорошо, но не только они. Например, Павел Ищенко вообще сменил гражданство на израильское, а сейчас является настоящим коллаборационистом, работая на Россию на оккупированной части Херсонщины.

Тарас Шелестюк перешел в профессионалы, но какой-то большой славы не получил. Сейчас он живет в США. Евгений Хитров не достиг больших успехов на профессиональном ринге. По имеющейся информации, сейчас он тренирует детей в Кривом Роге.

