Бойцы уже появились на ринге. 24 Канал подробнее расскажет и покажет выход спортсменов перед боем.

Как Усик и Верховен вышли на бой?

Украинский спортсмен вышел на ринг под свою традиционную песню "Братья", в наряде, стилизованном под легионера.

Выход Александра Усика на бой против Верховена:

Прозвучали национальные гимны обеих стран: Нидерландов и Украины.

Выход Рико Верховена:

Кто выиграл Усик или Верховен?

Александр Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде после тяжелого поединка, в котором соперник длительное время лидировал на записках судей. В финальном раунде Усик сначала отправил его в нокдаун, а затем серией ударов заставил рефери остановить бой за секунду до гонга. Украинец успешно защитил титулы в супертяжелом весе и одержал свою 25-ю победу в 25 боях, сохранив статус непобедимого.