Кабаел поделился мыслями относительно возможного противостояния с обладателем титулов WBC, WBA и IBF. Об этом сообщает Ring Magazine.

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Что сказал Кабаел о возможном бое с Усиком?

Немецкий боксер заявил, что теперь выбор соперника остается исключительно за украинским абсолютом, и тот имеет четкие временные ограничения для принятия решения.

Словами невозможно описать, что для меня означает этот момент... Теперь все зависит от Усика. У него есть 30 дней, чтобы согласиться. Если он этого не сделает, я стану полноценным чемпионом мира по версии WBC,

– заявил Кабаел.

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Если Усик откажется от поединка или не уложится в установленный срок, всемирный боксерский совет (WBC) может автоматически повысить Кабаэла до статуса полноценного чемпиона мира.

Как боксеры могут подойти к этому поединку?

Усик недавно успешно защитил свои титулы в добровольном поединке против легенды кикбоксинга Верховена, завершив тяжелый бой техническим нокаутом в пользу украинца в конце 11-го раунда. Сразу после этого президент WBC Маурисио Сулейман объявил, что следующим соперником Усика станет обязательный претендент – Кабаел.

Немецкий супертяжеловес получил статус обязательного претендента благодаря ярким победам, в частности над Чжаном Чжилеем и Фрэнком Санчесом. Свой временный пояс WBC он успешно защитил в январе 2026 года, нокаутировав непобедимого до того поляка Дамиана Кныбу уже в 3-м раунде.