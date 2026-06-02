Ексчемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував перемогу Усика. Його слова передає The Stomping Ground.

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Як Джошуа відреагував на бій Усика?

"Ей-Джей" зазначив, що бій був хорошим, а гіркий осад спричинив не Усик, а рішення рефері.

Бій з Ріко був хорошим. Усик зробив те, що зробив. Пам'ятайте: справа була не в Усику, а в рефері,

– сказав Джошуа.

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Коментуючи рішення Лайсона, спортсмен зазначив, що будь-який боєць на місці Верховена хотів би продовжити протистояння.

"Припустімо, Усик опинився у такій ситуації, він би хотів продовжити. Немає сумнівів, що будь-який боєць у такій ситуації хотів би продовжити. Але, на жаль, від рефері залежать кар'єри бійців. Ми бачили це знову і знову у професійному боксі. Рефері ухвалив рішення. Він професіонал", – розповів британець.

Урешті-решт, він додав, що реванш між Усиком і Верховеном був би грандіозним.

Як рефері пояснив рішення зупинити бій Усика?