Экс-чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал победу Усика. Его слова передает The Stomping Ground.

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Как Джошуа отреагировал на бой Усика?

"Эй-Джей" отметил, что бой был хорошим, а горький осадок вызвал не Усик, а решение рефери.

Бой с Рико был хорошим. Усик сделал то, что сделал. Помните: дело было не в Усике, а в рефери,

– сказал Джошуа.

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Комментируя решение Лайсона, спортсмен отметил, что любой боец на месте Верховена хотел бы продолжить противостояние.

"Допустим, Усик оказался в такой ситуации, он бы хотел продолжить. Нет сомнений, что любой боец в такой ситуации хотел бы продолжить. Но, к сожалению, от рефери зависят карьеры бойцов. Мы видели это снова и снова в профессиональном боксе. Рефери принял решение. Он профессионал", – рассказал британец.

В конце концов, он добавил, что реванш между Усиком и Верховеном был бы грандиозным.

Как рефери объяснил решение остановить бой Усика?