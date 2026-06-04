Британський боксер зізнався, що не дивився останній поєдинок Усика проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена. Проте він вважає, що 39-річний чемпіон починає втрачати позиції, повідомляє 24 Канал.

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Що Дюбуа сказав про Усика?

За словами Дюбуа, його не зацікавив формат поєдинку боксера проти кікбоксера, оскільки він не сприймає такі протистояння серйозно.

Особисто я бій не дивився, просто дізнався результат наступного дня. Поєдинки боксера проти кікбоксера я не сприймаю надто серйозно. Але Усик виступив добре. Чи залишилися його найкращі роки позаду? Можливо. Я вважаю, що так. Він трохи намаявся, але здобув перемогу. Подивимося,

– заявив Дюбуа.

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Нагадаємо! Усик та Дюбуа двічі зустрічалися у ринзі. В обох випадках перемогу святкував українець: у 2023 році він зупинив британця технічним нокаутом у 9-му раунді, а під час реваншу у 2025 році нокаутував суперника вже у 5-му раунді.

Хто такий Даніель Дюбуа?