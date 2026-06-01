Дюбуа заявив, що його найбільша мрія об'єднати всі чемпіонські пояси й стати абсолютним чемпіоном у боксі. Його слова передає talkSPORT Boxing.
Дивіться також Кличко вперше відреагував на скандальну перемогу Усика
Усик – Дюбуа 3: що відомо про бій?
У 2025 році 28-річний британець вже мав таку нагоду, але програв Усику нокаутом у 5 раунді. Тепер же він переконаний, що може побити будь-якого суперника, зокрема й Усика.
Я вже відчув цей смак, і тепер нам просто потрібно зібрати все докупи, закрити деякі прогалини й просто стати довершеним бійцем,
– сказав Даніель.
Після двох поразок чемпіону світу з України Дюбуа переконаний, що в третьому поєдинку зможе перемогти Усика завдяки тому, що вдосконалив свої навички.
"Думаю, ми просто закриємо деякі недоліки, які були минулого разу. Так що, думаю, я буду зовсім новим, досконалим бійцем, і я просто прагну його перемогти. Ось і все. Перемогти його і забрати пояси", – сказав чемпіон WBO.
У якій формі Усик і Дюбуа
- У травні 2026 року Усик і Дюбуа вперше вийшли на ринг з моменту очного протистояння у липні 2025 року.
- Даніель 9 травня сенсаційно здолав володаря поясу WBO Фабіо Вордлі, хоча двічі побував у нокдауні. Рефері зупинив протистояння в 11 раунді, адже Вордлі вже фізично не міг захищатися.
- Усик бився 24 травня і також переміг технічним нокаутом Ріко Верховена в 11 раунді. Утім, поєдинок українця залишив гіркий осад, адже протягом усієї зустрічі Верховен виглядав значно краще та лідирував на суддівських записках.
- Швидше за все, Усик і Дюбуа не зустрінуться найближчим часом, адже Даніель повинен дати реванш Вордлі, а на українського спортсмена чекає обов'язковий захист поясу WBC проти Агіта Кабаєла.