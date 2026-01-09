В боксерском сообществе активно обсуждают предстоящий бой Усика. В частности, о бое украинца с Уайлдером заговорил промоутер Фрэнк Уоррен, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.
Что сказал Уоррен об Усике – Уайлдер?
Промоутер заявил, что Усик безусловно фаворит поединка. Однако Уайлдер может изменить все, нанеся точный удар.
Если быть честным: я не знаю, что осталось от Уайлдера. Но он сильный панчер, он может действительно сильно попасть. Если он донесет свой удар – это будет взрыв. Усик тоже замечательный боксер – именно его следует считать фаворитом,
– сказал Уоррен.
Ранее Тони Белью высказался относительно Усика. Бывший чемпион мира назвал боксера, который может создать проблемы украинскому чемпиону.
Кто может создать проблемы Усику?
Беллью в интервью Seconds Out заявил, что Мозес Итаума единственный, кто может создать проблемы Усику, но он считает, что пока нельзя бросать "Нового Майка Тайсона" в ринг с украинским чемпионом.
"Единственный бой, который может создать ему проблемы – и я знаю, что он еще не готов – это Мозес Итаума. Это единственный боец, в которого я верю. Но нельзя бросать его против Усика, когда он еще не проходил дальше шести раундов – это было бы несправедливо к парню", – заявил Белью.
Что известно о бое Усик – Уайлдер?
Менджер Усика Эгис Климас недавно заявил, что поединок состоится не раньше апреля или мая 2026 года. Хотя ранее в СМИ была информация о конце февраля – начале марта этого года.
Переговоры по организации поединка продолжаются. Отметим, что Усик запросил добровольную защиту титула WBC в бою с Уайлдером и получил на это "зеленый свет".
Недавно Сергей Лапин высказался о том, планирует ли Усик возвращать титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.