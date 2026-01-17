Титулы Усика "под угрозой" из-за известного функционера Турки Аль аш-Шейха. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Latest Boxing News.
Почему Усик может потерять титулы чемпиона?
Украинский боксер может подписать контракт с компанией Zuffa Boxing, которую спонсирует Турки. Планируется, что первым поединком в рамках проекта станет именно поединок между Усиком и Деонтеем Уайлдером.
Зато "Король хевивейта" останется без чемпионских поясов, ведь компания не будет работать с санкционирующими организациями. Вероятно, он будет драться за новый для себя титул от Zuffa Boxing.
К слову. Усик владел еще одним титулом в супертяжелом весе от WBO. Однако осенью 2025 года он отказался от чемпионского пояса, который в итоге перешел к главному претенденту Фабио Уордли.
Отметим, что ранее сообщали о том, что Усик может подписать контракт с новой промоутерской компанией из Соединенных Штатов Америки.
Что известно о новом контракте для Усика?
По информации журналиста Стива Кима, Усик завершает переговоры о соглашении с промоутерской копанией, штаб-квартира которой расположена на Западном побережье США.
"Мне сказали, что чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вот-вот подпишет новый промоутерский контракт с молодой компанией, базирующейся на Западном побережье. Это соглашение, вероятнее всего, охватит завершающий этап его карьеры уровня Зала славы", – сообщил инсайдер.
Какие последние новости о следующем бое Усика?
Усик, вероятно, подерется против Уайлдера в апреле или мае 2026 года. По имеющейся информации, поединок состоится в США.
