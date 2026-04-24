Екатерину хорошо знают благодаря ее постоянной поддержке во время поединков Александра. Сколько лет они вместе и как складывалась их история, расскажет 24 Канал.

Смотрите также Братья по несчастью и крепкий брак Усиков: истории любви выдающихся украинских боксеров

Сколько вместе Александр и Екатерина Усики?

Они впервые встретились, когда ей было около 14 лет, а ему – 15. Усик вырос в Крыму, и именно там он познакомился со своей будущей женой Екатериной, которая младше его примерно на полтора года.

В 19 лет Усик стал призером чемпионата Европы среди взрослых. Вместе с успехом пришли деньги, популярность и повышенное внимание. По его словам, он тогда "поймал звездную болезнь". Это, вероятно, не устраивало Екатерину, и пара на время разошлась.

Впоследствии они возобновили отношения и поженились в сентябре 2009 года. Сейчас они в браке почти 17 лет, а вообще знакомы значительно дольше – еще со школьных лет.

Екатерина откровенно делилась, что самый сложный период в их отношениях с Александром наступил после Олимпиады 2012 года. В то время Саша постоянно находился в поездках и редко бывал дома, тогда как Екатерина была беременна вторым ребенком.

Александр и Екатерина Усик

Что известно о детях Усиков?