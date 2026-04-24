Катерину добре знають завдяки її постійній підтримці під час поєдинків Олександра. Скільки років вони разом і як складалася їхня історія, розповість 24 Канал.

Скільки разом Олександр та Катерина Усики?

Вони вперше зустрілися, коли їй було близько 14 років, а йому – 15. Усик виріс у Криму, і саме там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною, яка молодша за нього приблизно на півтора року.

У 19 років Усик став призером чемпіонату Європи серед дорослих. Разом із успіхом прийшли гроші, популярність і підвищена увага. За його словами, він тоді "зловив зіркову хворобу". Це, ймовірно, не влаштовувало Катерину, і пара на певний час розійшлася.

Згодом вони відновили стосунки та одружилися у вересні 2009 року. Нині вони у шлюбі майже 17 років, а загалом знайомі значно довше – ще зі шкільних років.

Катерина відверто ділилася, що найскладніший період у їхніх стосунках з Олександром настав після Олімпіади 2012 року. У той час Сашко постійно перебував у поїздках і рідко бував вдома, тоді як Катерина була вагітна другою дитиною.

Олександр та Катерина Усик / Фото з інстаграму Катерини

Що відомо про дітей Усиків?