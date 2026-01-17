Водночас у ЗМІ з'явилася інформація щодо того, коли відбудеться бій Усик – Вайлдер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.
Де та коли відбудеться бій Усик – Вайлдер?
За інформацією британського медіа, 11 липня 2026 року у Сан-Франциско має відбутися великий захід під відкритим небом на Civic Center Plaza. Очікується, що музичний фестиваль із фан-зоною планують об'єднати з боєм Усик – Вайлдер.
Окрім того, івент будуть безкоштовно транслювати на YouTube. Організатори наразі ведуть перемовини з командою Усика, щоб залучити українця. У разі домовленості цей поєдинок стане найбільш відвідуваним в історії боксу.
Раніше Усик висловився щодо бою проти Вайлдера. Він пояснив, чому хоче битися проти американського боксера.
Чому Усик хоче битися з Вайлдером?
Усик в інтерв'ю Ready to Fight заявив, що хоче битися з Вайлдером, адже він є єдиним із найсильніших боксерів сучасності, з яким йому не доводилося зустрічатися.
"У "великій трійці" були Джошуа, Ф’юрі та Вайлдер. Джошуа я побив два рази, Ф’юрі побив два рази, лишився один небитий – Вайлдер", – зізнався Усик.
Які останні новини, що стосуються Усика?
У ЗМІ з'явилася інформація, що Усик може втратити чемпіонські пояси через Туркі Аль аш-Шейха. Водночас українець зможе битися за новий титул.
До цього "Король хевівейту" висловився про трилогію із Тайсоном Ф'юрі. Усик назвав єдину причину, яка змусить його втретє битися з "Циганським королем".
Також раніше Фабіо Вордлі звинуватив українського боксера у "крадіжці суперника". Британський боксер заявив, що він сам хотів битися з Вайледром раніше, ніж Усик.