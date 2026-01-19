Маурісіо Сулейман, президент WBC, розповів, чому Усику дозволили захищати титул у бою проти Вайлдера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Чому Усику дозволили захищати титул WBC?

За словами чиновника, Вайлдер включений до рейтингу WBC, тому має право битися за чемпіонський пояс організації.

Ми дуже хочемо бачити повернення Вайлдера до рингу. Він був нашим чемпіоном п'ять років, і все ще є класним боксером. Деонтей включений до рейтингу WBC, тому повністю доступний для добровільного захисту,

– сказав Сулейман.

Нагадаємо, що Вайлдер був чемпіоном світу за версією WBC з 2015 по 2020 рік, але втратив його, поступившись Тайсону Ф'юрі. Наразі американець посідає 13 місце у рейтингу WBC.

Раніше Роберт Гарсія висловився щодо бою між Усиком та Вайледром. Відомий тренер знайшов іншого суперника для "Бронзового бомбардувальника".

З ким має битися Вайлдер?

Американський тренер у коментарі Fight Hub TV заявив, що Вайлдеру краще побитися з іншим боксером перед боєм проти Усика, аби набрати форму.

"Ми не бачили справжнього Вайлдера багато років. Я б хотів, щоб він спочатку провів бій з іншим суперником, щоб довести, що може бути викликом для Усика. Значно цікавішими були б поєдинки Вайлдера з Ентоні Джошуа або ж бій Джошуа проти Тайсона Ф’юрі", – сказав Гарсія.

Усик – Вайлдер: коли відбудеться бій?