Таку заяву Воррен зробив в ефірі DAZN. Також він загалом розповів про майбутнє британського боксера.

Що сказав Воррен про бій Ф'юрі з Усиком?

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен заявив, що хотів би ще раз побачити бій свого підопічного проти Олександра Усика. Попередні два поєдинки він назвав чудовими.

Я б хотів знову побачити цей бій,

– наголосив Воррен.

Він додав, що йому також подобається ідея Тайсона Ф'юрі щодо бою з переможцем поєдинку між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа. Таке ймовірне протистояння Воррен назвав "захопливим".

Варто нагадати, що Усик двічі переміг Ф'юрі у 2024 році. У лютому Усик переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – вже одноголосним. Перше протистояння боксерів було боєм за звання абсолюта, а ось реванш уже ні, адже українець добровільно відмовився від поясу IBF, про що повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

Як ще про майбутнє Ф'юрі висловився Воррен?

За словами Воррена, у квітні вболівальники побачать фантастичний виступ Тайсона Ф'юрі на стадіоні "Тоттенгема" в Лондоні. Саме тут 11 квітня відбудеться бій британця з росіянином Арсланбеком Махмудовим.

"Бокс у надважкій вазі зараз дуже хороший. А це ніби іскра", – підкреслив промоутер.

Він додав, що після бою в Лондоні перед Тайсоном Ф'юрі будуть відкриті всі можливості. Тож, залишається лише чекати, чи відбудеться третій поєдинок між Усиком і Ф'юрі.

Третій бій між Усиком і Ф'юрі: що відомо