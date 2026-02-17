Такое заявление Уоррен сделал в эфире DAZN. Также он в целом рассказал о будущем британского боксера.

Что сказал Уоррен о бое Фьюри с Усиком?

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что хотел бы еще раз увидеть бой своего подопечного против Александра Усика. Предыдущие два поединка он назвал великолепными.

Я бы хотел снова увидеть этот бой,

– отметил Уоррен.

Он добавил, что ему также нравится идея Тайсона Фьюри относительно боя с победителем поединка между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа. Такое вероятное противостояние Уоррен назвал "захватывающим".

Стоит напомнить, что Усик дважды победил Фьюри в 2024 году. В феврале Усик победил раздельным решением судей, в декабре – уже единогласным. Первое противостояние боксеров было боем за звание абсолюта, а вот реванш уже нет, ведь украинец добровольно отказался от пояса IBF, о чем сообщил на своей странице в Инстаграм.

Как еще о будущем Фьюри высказался Уоррен?

По словам Уоррена, в апреле болельщики увидят фантастическое выступление Тайсона Фьюри на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне. Именно здесь 11 апреля состоится бой британца с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

"Бокс в супертяжелом весе сейчас очень хорош. А это будто искра", – подчеркнул промоутер.

Он добавил, что после боя в Лондоне перед Тайсоном Фьюри будут открыты все возможности. Поэтому, остается только ждать, состоится ли третий поединок между Усиком и Фьюри.

Третий бой между Усиком и Фьюри: что известно