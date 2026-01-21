І тоді бій проти Усика відбудеться, якщо Вайлдер переможе досвідченого британця. Однак тепер український чемпіон може побитися з іншим боксер, повідомляє авторитетний інсайдер Ден Рафаель.

Читайте також Відомий тренер обрав іншого суперника для Вайлдера замість Усика

Хто може стати суперником Усика?

За даними джерела, наразі Вайлдер та Чісора узгоджують останні деталі щодо проведення поєдинку. Бій має відбутися у квітні 2026 року у Лондоні.

Очікується, що Усик у цей час буде захищати титул у бою з іншим боксером. За словами інсайдера, серед головних претендентів на поєдинок з українським "Королем хевівейту" – колишній чемпіон світу Енді Руїс-молодший.

Нещодавно Сергій Лапін висловився щодо бою Усик – Вайлдер. Директор команди українця розповів, на якому етапі зараз тривають перемовини.

Джошуа – Руїс: дивіться відео

Що сказав Лапін про бій Усик – Вайлдер?

У коментарі talkSPORT Лапін заявив, що наразі перемовини ведуться, але остаточну угоду ще не підписано.

"Ми розглядаємо лише найбільші та найлогічніші варіанти – поєдинки, які справді створюють подію, а не просто ще одне ім’я. У розмовах фігурують кілька топових надважковаговиків, але шортлист змінюється залежно від поясів, термінів, дат і структури трансляцій. Наша позиція проста: якщо це буде бій, він має бути великим", – сказав Сергій.

Хто такий Енді Руїс?