Роберт Гарсія висловився про бій Усик – Вайлдер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

Що Гарсія сказав про бій Усик – Вайлдер?

Американський тренер заявив, що Усик є найкращим боксером незалежно від вагової категорії. Тому бій проти Вайлдера буде не дуже цікавми з огляду на спортивну інтригу, адже це буде легкою прогулянкою для українця.

Ми не бачили справжнього Вайлдера багато років. Я б хотів, щоб він спочатку провів бій з іншим суперником, щоб довести, що може бути викликом для Усика. Значно цікавішими були б поєдинки Вайлдера з Ентоні Джошуа або ж бій Джошуа проти Тайсона Ф’юрі,

– сказав Гарсія.

Нещодавно Джон Ф'юрі висловився щодо бою між Усиком та Вайлдером. Батько Тайсона Ф'юрі дав різкий коментар.

Що сказав Ф'юрі про бій Усик – Вайлдер?

Батько ексчемпіона світу у коментарі Seconds Out заявив, що у бою між Усиком та Вайлдером немає жодного інтересу. Він вважає, що це не поєдинок, а знущання.

"Якщо Усик вийде проти нього зараз – це буде знущання. У Деонтея вже немає ні роботи ніг, ні міцного підборіддя. Він давно пройшов свій пік", – сказав Ф'юрі.

Що відомо про бій між Усиком та Вайлдером?