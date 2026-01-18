Роберт Гарсія висловився про бій Усик – Вайлдер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.
Що Гарсія сказав про бій Усик – Вайлдер?
Американський тренер заявив, що Усик є найкращим боксером незалежно від вагової категорії. Тому бій проти Вайлдера буде не дуже цікавми з огляду на спортивну інтригу, адже це буде легкою прогулянкою для українця.
Ми не бачили справжнього Вайлдера багато років. Я б хотів, щоб він спочатку провів бій з іншим суперником, щоб довести, що може бути викликом для Усика. Значно цікавішими були б поєдинки Вайлдера з Ентоні Джошуа або ж бій Джошуа проти Тайсона Ф’юрі,
– сказав Гарсія.
Нещодавно Джон Ф'юрі висловився щодо бою між Усиком та Вайлдером. Батько Тайсона Ф'юрі дав різкий коментар.
Що сказав Ф'юрі про бій Усик – Вайлдер?
Батько ексчемпіона світу у коментарі Seconds Out заявив, що у бою між Усиком та Вайлдером немає жодного інтересу. Він вважає, що це не поєдинок, а знущання.
"Якщо Усик вийде проти нього зараз – це буде знущання. У Деонтея вже немає ні роботи ніг, ні міцного підборіддя. Він давно пройшов свій пік", – сказав Ф'юрі.
Що відомо про бій між Усиком та Вайлдером?
Очікується, що поєдинок Усик – Вайлдер відбудеться у першій половині 2026 року. За словами Егіса Клімаса, менеджера українця, орієнтовна дата проведення бою квітень або травень 2026 року.
Відзначимо, що на кону бою Усик – Вайлдер буде титул чемпіона світу за версією WBC. Організація дозволила українському боксеру провести добровольний захист чемпіонського пояса.
Раніше Сергій Лапін назвав країну, де український чемпіон битиметься проти американського боксера. Директор команди Усика заявив, що бій планують провести у США.