Роберт Гарсия высказался о бое Усик – Уайлдер. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

Что Гарсия сказал о бое Усик – Уайлдер?

Американский тренер заявил, что Усик является лучшим боксером независимо от весовой категории. Поэтому бой против Уайлдера будет не очень интересным, учитывая спортивную интригу, ведь это будет легкой прогулкой для украинца.

Мы не видели настоящего Уайлдера много лет. Я бы хотел, чтобы он сначала провел бой с другим соперником, чтобы доказать, что может быть вызовом для Усика. Значительно интереснее были бы поединки Уайлдера с Энтони Джошуа или бой Джошуа против Тайсона Фьюри,

– сказал Гарсия.

Недавно Джон Фьюри высказался относительно боя между Усиком и Уайлдером. Отец Тайсона Фьюри дал резкий комментарий.

Что сказал Фьюри о бое Усик – Уайлдер?

Отец экс-чемпиона мира в комментарии Seconds Out заявил, что в бою между Усиком и Уайлдером нет никакого интереса. Он считает, что это не поединок, а издевательство.

"Если Усик выйдет против него сейчас – это будет издевательство. У Деонтея уже нет ни работы ног, ни крепкого подбородка. Он давно прошел свой пик", – сказал Фьюри.

Что известно о бое между Усиком и Уайлдером?