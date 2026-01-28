Не залишився осторонь і Дюк Маккензі, який висловився щодо бою між Усиком та Вайлдером. Також колишній чемпіон світу поділився думками про можливий поєдинок українця проти Енді Руїса-молодшого, повідомляє Pro Boxing Fans.

Що сказав Маккензі про потенційний бій Усика?

Маккензі заявив, що не розуміє навіщо Усику битися проти Руїса-молодшого. Експерт вважає, що поєдинок з Вайлдером більш доречний для українського чемпіона.

Якби Усик вийшов проти Деонтея – люди захотіли б на це подивитись, але у чому привабливість поєдинку з Енді Руїсом – я не знаю. Ще й багато чого залежатиме від того, де відбуватиметься поєдинок,

– висловився ексчемпіон світу.

Раніше Карл Фроч висловився щодо Усика. Колишній чемпіон світу обрав суперників для українського боксера.

Що Фроч сказав про Усика?

Фроч у своїй програмі на власному ютуб-каналі заявив, що Усику не треба битися проти Вайлдера. На його думку, часи американського боксера вже пройшли, а українцю треба зосередитися на інших суперниках.

"Якщо хтось і заслуговує на бій з Усиком, так це Агіт Кабаєл та Фабіо Вордлі. Є ось ці два поєдинки, які я дійсно хотів би побачити, які мене збуджують", – сказав Фроч.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?