Водночас Усик не збирається просто сидіти та чекати на Вайлдера. Чісора в інтерв'ю talkSPORT розповів, з ким битиметься український чемпіон у наступному бою.
Хто стане суперником Усика?
За словами, британця Олександр битиметься проти колишнього чемпіона світу Енді Руїса-молодшого. Раніше мексиканець висловлював інтерес до поєдинку проти українського боксера.
Відзначимо, що через Вайлдер поб'ється з Чісорою у квітні у Лондоні. Бій між американцем та Усиком відкладається на певний час, але взагалі може і не відбутися, якщо Деонтей програє британському боксеру.
Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до Усика. "Циганський король" досі не може змиритися з двома поразками від українського чемпіона та викликав його на третє протистояння.
Що Ф'юрі сказав Усику?
Британский боксер у своєму інстаграмі заявив, що повернувся у бокс, аби забрати свій трон назад. Ф'юрі впевнений, що переможе Усика у третьому поєдинку.
"Два чортових рішення не визначають майбутнє людини, її життя або кар'єру. Перший бій з Усиком був подарунком, другий – відвертим пограбуванням. Але я в порядку, я розумію, що це політика. Я йду за тобою, після мого повернення на трон тебе буде повалено. На сто відсотків, у мене немає жодних сумнівів, що я знову зможу досягти вершини. Протягом цього року я повернуся на вершину боксу в суперважкій вазі", – сказав ексчемпіон світу.
Що відомо про Енді Руїса?
Енді Руїс-молодший за свою кар'єру провів 35 поєдинків у професійному ринзі. На його рахунку 32 перемоги, 2 поразки та 1 нічия.
Відзначимо, що у червні 2019 року мексиканець шокував боксерський світ. Енді сенсаційно здолав Ентоні Джошуа, відібравши у британця титули WBO, WBA Super, IBF та IBO.
Проте Руїс-молодший не довго був чемпіоном світу. Наприкінці того ж року "Ей Джей" здолав мексиканського боксера у реванші.
Востаннє Енді бився у серпні 2024 року проти Джаррелла Міллера. Поєдинок завершився нічиєю.