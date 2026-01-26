Проте через поєдинок американця із Чісорою бій між Усиком та Вайлдером опинився під загрозою зриву. Про це повідомляє iFL TV.

Чому бій Усик – Вайлдер може не відбутися?

За інформацією джерела, бій між Вайлдером та Чісорою планують провести 4 квітня 2026 року у Лондоні. "Бронзовий бомбардувальник" битиметься з Усиком лише у тому випадку, якщо переможе британського боксера.

У разі поразки Вайлдера гучний бій з українським чемпіоном у 2026 році не відбудеться. Раніше американський боксер потрапляв у подібну ситуацію декілька років тому.

У 2024 році у Деонтея був запланований бій проти Ентоні Джошуа. Однак напередодні він прийняв поєдинок з Джозефом Паркером, у якому поступився візаві з Нової Зеландії, а поєдинок з "Ей Джеєм" зірвався.

Нагадаємо, що Усик теж не збирається про чекати Вайлдер. Українець може провести бій з іншим відомим боксером.

З ким може побитися Усик?

Авторитетний інсайдер Ден Рафаель повідомив, що Усик може провести захист титулу у бою з колишнім чемпіоном світу – Енді Руїсом-молодшим. Якщо українець програє, то відповідно поєдинок з Вайлдером не відбудеться.

Усик – Вайлдер: що відомо про бій?