Однако из-за поединка американца с Чисорой бой между Усиком и Уайлдером оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает iFL TV.

Почему бой Усик – Уайлдер может не состояться?

По информации источника, бой между Уайлдером и Чисорой планируют провести 4 апреля 2026 года в Лондоне. "Бронзовый бомбардировщик" будет драться с Усиком только в том случае, если победит британского боксера.

В случае поражения Уайлдера громкий бой с украинским чемпионом в 2026 году не состоится. Ранее американский боксер попадал в подобную ситуацию несколько лет назад.

В 2024 году у Деонтея был запланирован бой против Энтони Джошуа. Однако накануне он принял поединок с Джозефом Паркером, в котором уступил визави из Новой Зеландии, а поединок с "Эй Джеем" сорвался.

Напомним, что Усик тоже не собирается про ждать Уайлдера. Украинец может провести бой с другим известным боксером.

С кем может подраться Усик?

Авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что Усик может провести защиту титула в бою с бывшим чемпионом мира – Энди Руисом-младшим. Если украинец проиграет, то соответственно поединок с Уайлдером не состоится.

Усик – Уайлдер: что известно о бое?