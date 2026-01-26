Однако из-за поединка американца с Чисорой бой между Усиком и Уайлдером оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает iFL TV.
Читайте также "Шанс есть почти со всеми": бывший чемпион мира выбрал соперника для Кличко
Почему бой Усик – Уайлдер может не состояться?
По информации источника, бой между Уайлдером и Чисорой планируют провести 4 апреля 2026 года в Лондоне. "Бронзовый бомбардировщик" будет драться с Усиком только в том случае, если победит британского боксера.
В случае поражения Уайлдера громкий бой с украинским чемпионом в 2026 году не состоится. Ранее американский боксер попадал в подобную ситуацию несколько лет назад.
В 2024 году у Деонтея был запланирован бой против Энтони Джошуа. Однако накануне он принял поединок с Джозефом Паркером, в котором уступил визави из Новой Зеландии, а поединок с "Эй Джеем" сорвался.
Напомним, что Усик тоже не собирается про ждать Уайлдера. Украинец может провести бой с другим известным боксером.
С кем может подраться Усик?
Авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что Усик может провести защиту титула в бою с бывшим чемпионом мира – Энди Руисом-младшим. Если украинец проиграет, то соответственно поединок с Уайлдером не состоится.
Усик – Уайлдер: что известно о бое?
Сначала СМИ говорили о том, что бой состоится в феврале – марте 2026 года. Тогда как Эгис Климас, менеджер Усика, что поединок не стоит ожидать раньше апреля – мая этого года.
Однако пока уже неизвестно, когда Усик будет драться с Уайлдером. По словам Сергея Лапина, директора команды украинца, переговоры продолжаются, и когда стороны достигнут соглашения – о бое будет официально объявлено.