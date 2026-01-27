В то же время Усик не собирается просто сидеть и ждать Уайлдера. Чисора в интервью talkSPORT рассказал, с кем будет драться украинский чемпион в следующем бою.
Кто станет соперником Усика?
По словам, британца Александр сразится против бывшего чемпиона мира Энди Руиса-младшего. Ранее мексиканец выражал интерес к поединку против украинского боксера.
Отметим, что через Уайлдер подерется с Чисорой в апреле в Лондоне. Бой между американцем и Усиком откладывается на некоторое время, но вообще может и не состояться, если Деонтей проиграет британскому боксеру.
Ранее Тайсон Фьюри обратился к Усику. "Цыганский король" до сих пор не может смириться с двумя поражениями от украинского чемпиона и вызвал его на третье противостояние.
Что Фьюри сказал Усику?
Британский боксер в своем инстаграме заявил, что вернулся в бокс, чтобы забрать свой трон обратно. Фьюри уверен, что победит Усика в третьем поединке.
"Два чертовых решения не определяют будущее человека, его жизнь или карьеру. Первый бой с Усиком был подарком, второй – откровенным ограблением. Но я в порядке, я понимаю, что это политика. Я иду за тобой, после моего возвращения на трон ты будешь свергнут. На сто процентов, у меня нет никаких сомнений, что я снова смогу достичь вершины. В течение этого года я вернусь на вершину бокса в супертяжелом весе", – сказал экс-чемпион мира.
Что известно об Энди Руисе?
Энди Руис-младший за свою карьеру провел 35 поединков в профессиональном ринге. На его счету 32 победы, 2 поражения и 1 ничья.
Отметим, что в июне 2019 года мексиканец шокировал боксерский мир. Энди сенсационно одолел Энтони Джошуа, отобрав у британца титулы WBO, WBA Super, IBF и IBO.
Однако Руис-младший не долго был чемпионом мира. В конце того же года "Эй Джей" одолел мексиканского боксера в реванше.
Последний раз Энди дрался в августе 2024 года против Джаррелла Миллера. Поединок завершился ничьей.