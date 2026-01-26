В інтерв'ю Sky Sports він сказав, що 39-річний Усик злякався бою проти Вордлі. Саме через це, на думку Офо, українець відмовився від поєдинку проти Фабіо.

Дивіться також "Він достатньо впевнено крокує": Беленюк назвав гідного суперника для Усика

Що менеджер Вордлі сказав про Усика?

Менеджер стверджує, що боксер з Криму використав інтерес до бою з Деонтеєм Вайлдером, щоб не виходили на ринг проти Вордлі.

"Ми бачимо, що Усик просто тікав від бою з Вордлі, заявляючи, що вже домовився з Вайлдером. Очевидно, що бою з Вайлдером зараз не буде, а Усик не хоче битися з Вордлі", – заявив він.

Ба більше, Офо поглузував з українця, назвавши того "Ухилясиком".

Йому треба змінити ім'я на Олександр Ухилясик,

– сказав менеджер.

Зверніть увагу! У заяві Офо присутня гра слів. В оригіналі Oleksandr Ducksyk, де Duck – ухилятися, уникати бою.

Що відомо про відмову Усика від бою з Вордлі?