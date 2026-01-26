В інтерв'ю Sky Sports він сказав, що 39-річний Усик злякався бою проти Вордлі. Саме через це, на думку Офо, українець відмовився від поєдинку проти Фабіо.
Що менеджер Вордлі сказав про Усика?
Менеджер стверджує, що боксер з Криму використав інтерес до бою з Деонтеєм Вайлдером, щоб не виходили на ринг проти Вордлі.
"Ми бачимо, що Усик просто тікав від бою з Вордлі, заявляючи, що вже домовився з Вайлдером. Очевидно, що бою з Вайлдером зараз не буде, а Усик не хоче битися з Вордлі", – заявив він.
Ба більше, Офо поглузував з українця, назвавши того "Ухилясиком".
Йому треба змінити ім'я на Олександр Ухилясик,
– сказав менеджер.
Зверніть увагу! У заяві Офо присутня гра слів. В оригіналі Oleksandr Ducksyk, де Duck – ухилятися, уникати бою.
Що відомо про відмову Усика від бою з Вордлі?
У липні 2025 року Усик втретє у кар'єри став абсолютним чемпіоном світу після того, як нокаутував Даніеля Дюбуа. Тепер рекорд українця, як свідчать дані BoxRec, складає 24 перемоги.
Після цього боксер мав провести захист титулу WBO, а ймовірним суперником міг стати Джозеф Паркер. Однак Олександр ухвалив рішення відмовитися від поясу, давши шанс молодшим боксерам поборотися за титул чемпіона світу.
Згодом Вордлі, який переміг Паркера, отримав пояс WBO постфактум. Британець неодноразово висловлював бажання зустрітися з Усиком, проте українець чітко дав зрозуміти, що чекає на бій з Вайлдером. Для цього він навіть отримав дозвіл від WBC.
Втім, найближчим часом зустріч українця з американцем не відбудеться, адже Вайлдер погодився на проміжний бій проти Дерека Чісори.