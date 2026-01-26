Однак у боксерській спільноті і не тільки намагаються обговорють інших можливих суперників Усика. Жан Беленюк в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" назвав боксера, який може дати серйозний бій українському чемпіону.

Хто може дати бій Усику на думку Беленюка?

Народний депутат України та олімпійський чемпіон вважає, що Мозес Ітаума може створити проблеми Усику.

З наявних, можливо, бій проти англійця Мозеса Ітауми. Він – молодий хлопець, але достатньо впевнено крокує сходинками світових рейтингів,

– сказав Беленюк.

Також він підкреслив, що Усик вже досягнув рівня найбільших чемпіонів в історії боксу. Беленюк вважає, що українця доречно порівнювати лише з легендарними бійцями минулих епох.

"Усик вже настільки великий, що його можна порівнювати тільки в ретроспективі попередніх великих чемпіонів. Таких як Тайсон, Льюїс, Клички. Ось бій проти когось із них у їхніх найкращих кондиціях був би дійсно цікавим", – додав депутат.

Нагадаємо, що Усик поб'ється з Вайлдером після того, як американець зустрінеться з Дереком Чісорою. Проте бій між "Королем хевівейту" та "Бронзовим бомбардувальником" може не відбудися.

Чому бій Усик – Вайлдер під загрозою зриву?

За інформацією iFL TV, Вайлдер битиметься проти Чісори у Лондоні у квітні 2026 року. Однак у разі поразки Деонтея у бою з британським боксером, поєдинок із Усиком не відбудеться, тому американець має здобути лише позитивний результат.

Раніше Вайлдер був у подібній ситуації перед боєм із Джошуа. Деонтей прийняв поєдинок з Джозефом Паркером та програв, через що поєдинок з "Ей Джеєм" не відбувся.

Хто такий Мозес Ітаума?