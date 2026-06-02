Своїми думками щодо цього поділився британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт в інтерв'ю для ютуб-каналу iFL TV. Британець назвав того бійця, який нокаутував його вже в першому раунді.

Цікаво В Усика жорстко відповіли критикам бою з Верховеном

Хто може перемогти Олександра Усика?

Вайт розповів, що Мозес Ітаума може перемогти Олександра Усика. Мозес значно вибуховіший спортсмен, ніж українець. Ітаума б'є сильніше, ніж Усик. Утім усе ж Олександр досі лишається значно кращим боксером, ніж Ітаума.

Він набагато технічніший. Не знаю, чому в бою з Верховеном він виглядав не найкращим чином. Він був травмований або просто постарів,

– зазначив Вайт.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Мозес Ітаума, як й Олександр Усик, лишається непереможним боксером у надважкій вазі. Утім українець говорив, що не хоче битись із британцем, аби не зламати кар'єру молодому спортсмену.

Чи переміг би Ітаума Верховена?

За словами Вайта, стиль Верховена жорсткий, бо він кікбоксер. На нього величезний вплив мали тренування Пітера Ф'юрі. У Тайсона Ф'юрі під керівництвом його дядька Пітера були такі ж божевільні рухи, але Ріко по-своєму адаптував цей стиль.

"Нідерландець шалено рухався на рингу проти Усика. Це було ефективно, шалено ефективно", – наголосив британський боксер.

Він додав, що Ітаума все ж може перемогти Верховена, як й Усик. Ріко все ж і досі вважається чужим у боксі, й усі вважають його кібкоксером.

Останні новини про Олександра Усика: коротко