Своими мыслями на этот счет поделился британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт в интервью для ютуб-канала iFL TV. Британец назвал того бойца, который нокаутировал его уже в первом раунде.

Кто может победить Александра Усика?

Уайт рассказал, что Мозес Итаума может победить Александра Усика. Мозес значительно более взрывной спортсмен, чем украинец. Итаума бьет сильнее, чем Усик. Впрочем все же Александр до сих пор остается значительно лучшим боксером, чем Итаума.

Он гораздо техничнее. Не знаю, почему в бою с Верховеном он выглядел не лучшим образом. Он был травмирован или просто постарел,

– отметил Уайт.

Мозес Итаума, как и Александр Усик, остается непобедимым боксером в супертяжелом весе. Впрочем украинец говорил, что не хочет драться с британцем, чтобы не сломать карьеру молодому спортсмену.

Победил бы Итаума Верховена?

По словам Уайта, стиль Верховена жесткий, потому что он кикбоксер. На него огромное влияние имели тренировки Питера Фьюри. У Тайсона Фьюри под руководством его дяди Питера были такие же сумасшедшие движения, но Рико по-своему адаптировал этот стиль.

"Голландец безумно двигался на ринге против Усика. Это было эффективно, безумно эффективно", – подчеркнул британский боксер.

Он добавил, что Итаума все же может победить Верховена, как и Усик. Рико все же до сих пор считается чужим в боксе, и все считают его кибкоксером.

