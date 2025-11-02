Мова йде про Ентоні Джошуа. Британський супертяж планує потренуватись у таборі Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Цікаво Майбутнє Ентоні Джошуа: з ким може побитись жертва Усика

Хто може доєднатись до табору Усика?

Ей Джей хотів би потренуватись під керівництвом команди Усика. Наразі невідомо, чи буде британець це робити на повноцінній основі. При цьому Бен Девісон може залишитись коучем Джошуа.

Не виключено, що Ентоні вбачає у такій роботі з командою українського абсолютного чемпіона ключ до успішного повернення у ринг, яке може відбутись вже у першій половині наступного 2026 року.

У команді Джошуа все ще вірять у те, що їм вдасться переконати Тайсона Ф'юрі відновити кар'єру заради лобового протистояння. Наразі команда Ентоні розробляє план для боксера.

Відзначимо, що Джошуа вже отримав декілька викликів на поєдинки від боксерів. Ентоні вже викликали у ринг італієць Гвідо Віанелло та росіянин Арсланбек Махмудов.

Цікаво, що колишній чемпіон світу за версією WBC Джонні Нельсон взагалі вважає, що Джошуа не варто повертатись більше у ринг. За його словами, усі вже втомились від постійних розмов про британську битву Джошуа – Ф'юрі.

Мені здається, Джошуа вже нікому нічого доводити не повинен. Бій з Ф'юрі? Усі вже втомились від розмов про цей поєдинок. Ніхто у це вже не вірить. Ентоні варто встати та піти. У нього вже стільки грошей, що йому час просто закінчувати,

– процитувало слова Нельсона видання talkSPORT.

Головне про Ентоні Джошуа