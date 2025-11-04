Ей Джей може провести бій за який отримає чималі кошти. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
З ким може побитися Джошуа?
Джейк Пол повідомив, що наразі тривають перемовини стосовно поєдинку з Ентоні Джошуа. Саме американський блогер та боєць може стати суперником британського боксера.
Він наголосив, що бій з колишнім чемпіоном світу цілком реальний. У разі згоди поєдинок може відбутися вже у наступному році.
Було б захопливо вийти в ринг проти Ентоні Джошуа після бою з Джервонтою. Прийняти величезний ризик і виклик – битися там, де ніхто не вірить у мої шанси на перемогу, – ось що мене справді мотивує,
– сказав Пол.
За інформацією GiveMeSport, Джошуа може отримати космічні кошти за проведення бою. Промоутер британця Едді Хірн заявив, що його підопічний може заробити 100 мільйонів фунтів стерлінгів за поєдинок проти блогера.
Що відомо про Джошуа та Пола?
Ентоні Джошуа востаннє бився у вересні 2024 року. Тоді він поступився Даніелю Дюбуа у п'ятому раунді, опинившись у нокауті.
Раніше Едді Хірн назвав терміни повернення Ей Джея на ринг. Промоутер заявив, що його підопічний проведе бій до кінця року.
До цього стало відомо, що Ентоні Джошуа може приєднатися до тренувального табору Олександра Усика. Боксер планує таким чином успішно повернутися на ринг.
Джейк Пол готується до бою проти Джервонти Девіса. Поєдинок має відбутися 14 листопада 2025 року.