Атлас утверждает, что этот бой не имеет ничего общего с настоящим спортом. Он считает его исключительно коммерческим проектом, пишет Boxing News Online.

Что сказал Тедди Атлас?

Он отметил, что не будет спекулировать относительно возможного постановочного характера поединка или сравнивать его с шоу вроде реслинга. В то же время Атлас подчеркнул, что традиционно боксерские бои были прежде всего о конкуренции и определения сильнейшего.

Это просто бой ради денег. Это не спортивное событие, не настоящее противостояние,

– подчеркнул Атлас.

По его мнению, настоящий бокс отвечает на ключевые вопросы: кто является лучшим, кто готов принять вызов и кто способен превзойти собственные пределы. Именно этого, как считает Атлас, в возможном бою Тайсона и Мейвезера не будет.

Что известно о бое Тайсона против Мейвезера?