Атлас утверждает, что этот бой не имеет ничего общего с настоящим спортом. Он считает его исключительно коммерческим проектом, пишет Boxing News Online.
Что сказал Тедди Атлас?
Он отметил, что не будет спекулировать относительно возможного постановочного характера поединка или сравнивать его с шоу вроде реслинга. В то же время Атлас подчеркнул, что традиционно боксерские бои были прежде всего о конкуренции и определения сильнейшего.
Это просто бой ради денег. Это не спортивное событие, не настоящее противостояние,
– подчеркнул Атлас.
По его мнению, настоящий бокс отвечает на ключевые вопросы: кто является лучшим, кто готов принять вызов и кто способен превзойти собственные пределы. Именно этого, как считает Атлас, в возможном бою Тайсона и Мейвезера не будет.
Что известно о бое Тайсона против Мейвезера?
В сентябре 2025 года легендарные чемпионы объявили о договоренности о проведении поединка в формате выставочного боя, который запланирован на апрель 2026 года в Лас-Вегасе (США), пишет No Smoke Boxing.
Событие имеет статус выставочного матча, а не официального турнира, и призвано привлечь внимание широкой аудитории.
По последним данным, поединок может оказаться под угрозой из-за травмы Тайсона, полученной во время тренировок.
Оба спортсмена давно завершили профессиональную карьеру – Мейвезер ушел в 2017 году с рекордом 50 – 0 – однако время от времени они возвращаются для участия в выставочных поединках.