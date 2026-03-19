Атлас стверджує, що цей бій не має нічого спільного зі справжнім спортом. Він вважає його виключно комерційним проєктом, пише Boxing News Online.

Що сказав Тедді Атлас?

Він зазначив, що не буде спекулювати щодо можливого постановочного характеру поєдинку чи порівнювати його з шоу на кшталт реслінгу. Водночас Атлас підкреслив, що традиційно боксерські бої були насамперед про конкуренцію та визначення найсильнішого.

Це просто бій заради грошей. Це не спортивна подія, не справжнє протистояння,

– наголосив Атлас.

На його думку, справжній бокс відповідає на ключові питання: хто є кращим, хто готовий прийняти виклик і хто здатен перевершити власні межі. Саме цього, як вважає Атлас, у можливому бою Тайсона та Мейвезера не буде.

Що відомо про бій Тайсона проти Мейвезера?