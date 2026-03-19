Атлас стверджує, що цей бій не має нічого спільного зі справжнім спортом. Він вважає його виключно комерційним проєктом, пише Boxing News Online.
Дивіться також "Залізний Майк" заявив, що нокаутує боксера, який має абсолютний рекорд у світі
Що сказав Тедді Атлас?
Він зазначив, що не буде спекулювати щодо можливого постановочного характеру поєдинку чи порівнювати його з шоу на кшталт реслінгу. Водночас Атлас підкреслив, що традиційно боксерські бої були насамперед про конкуренцію та визначення найсильнішого.
Це просто бій заради грошей. Це не спортивна подія, не справжнє протистояння,
– наголосив Атлас.
На його думку, справжній бокс відповідає на ключові питання: хто є кращим, хто готовий прийняти виклик і хто здатен перевершити власні межі. Саме цього, як вважає Атлас, у можливому бою Тайсона та Мейвезера не буде.
Що відомо про бій Тайсона проти Мейвезера?
У вересні 2025 року легендарні чемпіони оголосили про домовленість щодо проведення поєдинку у форматі виставкового бою, який заплановано на квітень 2026 року у Лас-Вегасі (США), пише No Smoke Boxing.
Подія має статус виставкового матчу, а не офіційного турніру, і покликана привернути увагу широкої аудиторії.
За останніми даними, поєдинок може опинитися під загрозою через травму Тайсона, отриману під час тренувань.
Обидва спортсмени давно завершили професійну кар'єру – Мейвезер пішов у 2017 році з рекордом 50 – 0 – проте час від часу вони повертаються для участі у виставкових поєдинках.