"Залізний Майк" заявив, що переможе нокаутом у наступному поєдинку. Про це повідомляє The Ring.

Проти кого битиметься Майк Тайсон?

Легендарний боксер битиметься проти не менш іменитого земляка Флойда Мейвезера. Це буде виставковий поєдинок.

Флойд захотів побитися зі мною. Схоже, що він опиниться в нокауті. Це затьмарить всю його колишню славу. Цей бій виведе бокс на новий рівень. Майже до божого статусу,

– сказав Тайсон.

Зазначимо, що нещодавно "Залізний Майк" висловився про стан свого здоров'я. Американський боксер розповів про хворобу, з якою він бореться.

Що відомо про захворювання Тайсона?

У коментарі talkSPORT Тайсон розповів, що бореться із важкою формою запалення шкіри ніг.

"У рингу я ніколи не використовував шкарпетки – це був мій стиль. І справді неприємно боксувати без них, мені було навіть боляче. І потім я дізнався, що у мене складне запалення шкіри ступнів. І воно в мене досі залишається і іноді зводить з розуму. Я б сказав, що саме це – мій найважчий опонент, який продовжує надирати мені дупу. Лікування не допомагає",

– заявив Тайсон.

Що відомо про Тайсона і Мейвезера?