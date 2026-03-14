Усика называют королем супертяжелого дивизиона, ведь он дважды победил Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. В интервью The Ring Тайсон высказался о том, как бы украинец проявил себя в другую эру рядом с такими боксерами, как Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис.
Что Тайсон сказал об Усике?
59-летний Тайсон заявил, что с радостью бы принял бой против Усика, а также уверен, что Холифилд дал бы украинцу замечательный поединок.
В то же время "Железный Майк" отметил, что это была другая эра, и чтобы победить тех бойцов, "их надо было буквально "убивать".
Трудно одолеть таких бойцов и при этом не оставить на своем лице ни одной царапины. Мы – бойцы другого типа. Современные боксеры должны это понимать. Мы были гораздо активнее их. В мою эпоху мы защищали титулы по четыре раза в год. Сейчас эти ребята защищают пояс раз в два года,
– заявил американец.
И легендарный экс-чемпион все же отдал должное украинцу, сказав, что Усик достаточно активен как для современного тяжеловеса.
"Мы были "боевыми конями", которые сражались до конца. И какие бы пренебрежительные вещи я не говорил тогда – это было лишь потому, что я с ними дрался. На самом деле я испытывал безграничное уважение к каждому из тех ребят, против кого выходил в ринг", – резюмировал Тайсон.
Это интересно! Ранее экс-чемпион мира Тайсон Фьюри выразил уверенность, что "Железный Майк" победил бы Усика. Легенда бокса Леннокс Льюис тоже считает, что смог бы найти подход к непобедимому украинцу.
Что дальше для Усика?
В следующем поединке, который состоится 23 мая в египетской Гизе возле пирамид, Усик встретится с лучшим кикбоксером планеты Рико Верховеном. Мировой боксерский совет официально подтвердил, что это будет бой за титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет украинец.
В случае победы, в соответствии с решением WBC, Усик обязан провести поединок против временного чемпиона мира Агита Кабаэла.
Однако 39-летний украинец объявил, что планирует провести три поединка и завершить карьеру. Усик не включил в свои планы Кабаела, а взамен хочет встретиться с победителем боя Уордли – Дюбуа, а также Фьюри.
Слова украинца разгневали немецкого боксера, который рассчитывает на поддержку WBC. По данным BoxRec, Кабаел выиграл все 27 боев на профессиональном ринге.